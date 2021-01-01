صرف رواتب الأسرى غدًا

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء يوم الاثنين، إن رواتب جميع الأسرى ستصرف عصر غد الثلاثاء، من خلال مكاتب البريد الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن ذوي الأسرى الذين حصلوا على بطاقة الصراف الآلي من مديرياتها يستطيعون الحصول على رواتبهم من خلال بطافة الصراف.

وذكرت أنه في حين سيتمكن أهالي الأسرى الحصول على راتب الأسير، ممن لم يحصلوا على بطاقة صراف آلي صباح يوم الأربعاء من مكاتب البريد ذاتها.

وتمنت الهيئة أن تسير الأمور على ما يرام، وأن تتم عملية صرف الرواتب بشكل سهل وسلس بما يليق بهذه الشريحة المناضلة وذويهم.