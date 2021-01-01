"مركز القدس" يكشف عن الضغوطات اليومية التي يُعاني منها المقدسيين

القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، اليوم الاثنين، عن الضغوطات والمعارك اليومية التي يواجهها أهالي القدس المحتلة.

وأكّد حموري خلال حديثه لإذاعة صوت القدس المحلية، على أنّ المقدسيين يواجهون معركة يومية بكل حياتهم اليومية على صعيد السكن والعمل والاقتصاد والاعتقالات، والقتل.

وقال: "الضرائب تُجنى تحت تهديد الاحتلال بعد اقتحام المحلات، والاعتداء على التجار وأصحاب المصالح"، مُشيرًا إلى أنّ الاحتلال يفرض ضرائب على السكن والبيع وعلى أيّ شيء يمكن أنّ يفرغ المدينة من سكانها.

وأوضح أنّ المقدسيين يواجهون ضغوطات هائلة ويومية، ويفكر المقدسي صباحًا كيفية فك هذه الضغوط التي يفرضها الاحتلال على كل الأصعدة، لافتًا إلى أنّ 80% من المقدسيين مديونين لشركات صهيونية، مثل: ضرائب الأرنونا ومخالفات الشرطة وغيرها من الضرائب التي يتم فرضها عليهم.