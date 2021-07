توهج شمسي يضرب الأرض ويعطل التكنولوجيا!.."الأقوى منذ 4 سنوات"!

أعلن علماء الفلك أن تيارا من الإشعاع من أكبر توهج شمسي "شوهد منذ سنوات"، كان مسؤولا عن تعتيم تقني في نهاية الأسبوع.

واكتُشف التوهج الشمسي في 3 يوليو، وكان أول حدث من الفئة X يُسجّل منذ سبتمبر 2017. وهرب الانفجار القوي للطاقة من الشمس وضرب الكوكب، ما تسبب في بعض الاضطرابات التقنية وانقطاع التيار الكهربائي المحتمل فوق المحيط الأطلسي. وعلى الرغم من أن نبضة الأشعة السينية ليست ضارة للحياة على السطح، إلا أنها تفاعلت مع المجال المغناطيسي للكوكب، ما تسبب في بعض الاضطرابات للأجهزة الإلكترونية وترددات الراديو.



وأفاد عالم فلك في النرويج يدير مرصدا للطقس الفضائي بأن جميع أدواته تعطّلت لفترة وجيزة. ونقل موقع Space Weather عن روب ستامس، قوله: "هذا هو الأول منذ سنوات عديدة. الاضطراب المغناطيسي نادر بشكل خاص".

ومن المحتمل أن يكون التوهج X تسبب في انفجار لاسلكي واندفاع في التيارات الكهربائية في الأرض، والتي أثرت على أدوات الفلك.

The Sun emitted a significant solar flare on July 3, peaking at 10:29am ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.5. https://t.co/YQVtSqomEc pic.twitter.com/ivjSCPZPW9