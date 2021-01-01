تشييع جثمان العقيد سليمان سباعنة في موكب عسكري وشعبي بجنين

جنين / سما /

شيعت مدينة جنين، اليوم الاثنين، جثمان العقيد في جهاز الامن الوقائي يوسف محمد سليمان سباعنة (50 عاماً) من سكان المدينة، بموكب جنائزي جماهيري ورسمي، بمشاركة مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، ومديري الجهاز في محافظتي جنين وطولكرم العميد مجاهد علاونة والعميد مهند ابو علي وقادة وكوادر الجهاز والأجهزة الأمنية وحركة فتح والمؤسسات والفعاليات وجماهير غفيرة.

وبعد إطلاق بعض من أفراد جهاز الأمن الوقائي التحية العسكرية واطلاق 21 رصاصة تحية لروح سباعنة ، اقيم مهرجان تأبيني ، تحدث فيه أمين سر حركة فتح إقليم جنين عطا أبو إرميلة الذي نعى الراحل باسم مؤسسات وأهالي جنين الذين عرفوه رجلاً مناضلاً وبطلاً مقاوماً خلال انتفاضة الحجر التي تعرض فيها للمطاردة والاعتقال ثم اكمل مسيرته ودوره من خلال انتسابه لجهاز الأمن الوقائي.

وأكد أن حركة فتح ستبقى وفية لعهد الشرفاء والمناضلين الاحرار من شعبنا والذي قدموا التضحيات التي لن تتوقف حتى تحقيق اهداف شعبنا في اقامة الدولة وعاصمتها القدس بقيادة الرئيس محمود عباس.

ونعى الرائد علي الخولي العقيد سباعنة، باسم اللواء هب الريح وقيادة وضباط وضباط وعناصر جهاز الامن الوقائي الذي يفخر بالرجال الاوفياء والمخلصين أمثال سباعنة الذين كرسوا حياتهم لخدمة شعبهم وحماية المشروع الوطني وبناء دولة المؤسسات وتادية واجبهم في كافة المراحل والظروف، واستذكر مناقب ودور سباعنة خلال الانتفاضة وأثناء خدمته بانضباط وعطاء في جهاز الامن الوقائي الدرع الحامي للوطن والمشروع الوطني، مؤكداً أن الجهاز سيبقى على العهد وفياً لاهدافه وقيمه ومبادءه المعمدة بدماء الشهداء وتضحيات شعبنا.

يذكر أن العقيد سباعنة انتمى لحركة فتح في ريعان الشباب، وشارك في مقاومة الاحتلال خلال انتفاضة الحجر ، وتعرض للاعتقال عدة مرات، وتحرر أخر مرة خلال افراجات أوسلو، وبعد اقامة السلطة الوطنية انتسب لجهاز الامن الوقائي ، وقد تعرض لجلطة مباغتة وتوفي على أثرها.