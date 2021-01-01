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لابيد يقترح بيع طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية والجهات الأمنية ترفض

الإثنين 05 يوليو 2021 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يقترح بيع طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية والجهات الأمنية ترفض



القدس المحتلة / سما /

اقترح يائير لابيد وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدم البدء في استخدام الطائرة الخاصة برئيس الحكومة وعرضها للبيع.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه من غير الواضح فيما إذا كان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وحتى الرئيس الإسرائيلي الجديد يتسحاق هيرتسوغ الذي سيتولى مهامه خلال أيام، سيكون أي منهما مهتماً باستخدام هذه الطائرة.

وسيُطلب من بينيت اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة.

ووفقًا للموقع، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية تعارض بشدة بيع الطائرة وتوصي باستخدامها، مبينةً أنه من المهم أن يكون لرئيس الحكومة الإسرائيلية طائرة خاصة مزودة بأنظمة حماية متطورة كتلك التي تم تركيبها على الطائرة ولا يمكن بيعها لجهات أجنبية. "صحيفة القدس"

#يائير لابيد #نفتالي بينيت #الحكومة الاسرائيلية

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