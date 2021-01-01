تمديد اعتقال 4 نشطاء على خلفية الاحتجاجات ضد قتل نزار بنات

رام الله / سما /

قالت مجموعة “محامون من أجل العدالة” مساء اليوم الإثنبن، إن النيابة العامة في رام الله قررت تمديد توقيف أربعة نشطاء تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت قتل نزار بنات على يد قوة أمنية، وفق ما أفادت به مجموعة “محامون من أجل العدالة” في بيان، مساء اليوم الإثنين.

وقالت المجموعة، إن النيابة قررت تمديد توقيف؛ جهاد عبدو، عز الدين زعلول، وسالم القطش، بعد أن وجهت لهم تهمة الذم الواقع على السلطة، والتجمهر غير المشروع، وإثارة النعرات العنصرية، وذلك بعد عرضهم على النيابة العامة صباحاً.

وتم اعتقال النشطاء الثلاثة قُبيل وقفة احتجاجية (لم تنظم) أمام مجمع المحاكم في البيرة، احتجاجاً على اعتقال الناشط غسان السعدي، وهو الناشط الرابع الذي تم تمديد اعتقاله 24 ساعة، وقد وُجهت له تهمة التجمهر غير المشروع ومعاملة موظف بالشدة.

ونقلت المجموعة في بيانها عن النشطاء أنهم قرروا الاستمرار في إضرابهم عن الطعام، مشيرة إلى أن الناشط عبدو نُقِل لمجمع فلسطين الطبي، مساء الأحد، بسبب ارتفاع ضغط الدم، وقد أبلغ وكيلة النيابة أنه سيعلن الإضراب عن الماء والدواء أيضاً.

وفي سياق متصل، وجهت النيابة العامة تهم الذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات العنصرية، للمحامي مهند كراجة، وهو مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، وذلك بعد عرضه على النيابة العامة اليوم، بعد أن تم توقفيه ساعتين، أمس، خلال الوقفة الاحتجاجية ذاتها التي تم اعتقال النشطاء الثلاثة منها.