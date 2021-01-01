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الوزير تعلن موعد وآلية صرف مخصصات اسر الشهداء والجرحى لشهر يونيو

الإثنين 05 يوليو 2021 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير تعلن موعد وآلية صرف مخصصات اسر الشهداء والجرحى لشهر يونيو



رام الله / سما /

أعلنت انتصار الوزير، رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، أنه سيتم صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى لشهر يونيو/ حزيران 2021، غداً الثلاثاء، في المحافظات الشمالية.

وأشار الوزير في تصريح صحفي، إلى أن عملية الصرف ستتم من خلال الصرافات الآلية التابعة للبريد الموزعة عند مكاتب البريد، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

وفي السياق، أكدت الوزير أن عملية الصرف في المحافظات الجنوبية، سيتم صرفها من خلال شركة مرتجى، وبنفس آلية الشهر الماضي بما شمل محافظة شمال غزة.

وأعرب رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، عن حرص القيادة على استمرار صرف مخصصات اسر الشهداء و الجرحى و حماية حقوقهم.
 

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