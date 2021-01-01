السفير اللوح يلتقي الأمين العام للاتحاد العالمي للعمال

القاهرة /سما/

التقى سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، اليوم الإثنين، الأمين العام للاتحاد العالمي لنقابات العمال "WFTU" جورج مافريكوس.

وأطلع السفير اللوح، مافريكوس، خلال اللقاء الذي عقد في مقر سفارة فلسطين بالقاهرة، بحضور السفير المناوب لمندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، على الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق عمال فلسطين، خاصة بعد انتشار جائحة "كورونا".

وأكّد على دور الاتحاد العالمي في فضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي وكشف حقيقة ممارساتها بحق أبناء شعبنا بالمحافل العمالية والنقابية الدولية.

من جانبه، أشار مافريكوس، إلى موقف الاتحاد العالمي المتمثّل بوقوفه إلى جانب كفاح الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة سياسة الهيمنة والغطرسة الأميركية، وجرائم الاحتلال والاستيطان، حتى حصوله على حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين والأسرى.

وعبّر عن تضامن الاتحاد مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية عبر تقديم كميات كبيرة من المستحضرات الطبية والأدوية كمساعدات إنسانية باسم الاتحاد كرسالة دعم لصمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه ونضاله لأجل الحفاظ على حقوقه المسلوبة.