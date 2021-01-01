  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

السفير اللوح يلتقي الأمين العام للاتحاد العالمي للعمال

الإثنين 05 يوليو 2021 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير اللوح يلتقي الأمين العام للاتحاد العالمي للعمال



القاهرة /سما/

التقى سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، اليوم الإثنين، الأمين العام للاتحاد العالمي لنقابات العمال "WFTU" جورج مافريكوس.

وأطلع السفير اللوح، مافريكوس، خلال اللقاء الذي عقد في مقر سفارة فلسطين بالقاهرة، بحضور السفير المناوب لمندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، على الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق عمال فلسطين، خاصة بعد انتشار جائحة "كورونا".

وأكّد على دور الاتحاد العالمي في فضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي وكشف حقيقة ممارساتها بحق أبناء شعبنا بالمحافل العمالية والنقابية الدولية.

من جانبه، أشار مافريكوس، إلى موقف الاتحاد العالمي المتمثّل بوقوفه إلى جانب كفاح الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة سياسة الهيمنة والغطرسة الأميركية، وجرائم الاحتلال والاستيطان، حتى حصوله على حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين والأسرى.

وعبّر عن تضامن الاتحاد مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية عبر تقديم كميات كبيرة من المستحضرات الطبية والأدوية كمساعدات إنسانية باسم الاتحاد كرسالة دعم لصمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه ونضاله لأجل الحفاظ على حقوقه المسلوبة.

#السفير اللوح #سفارة فلسطين #مصر

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

صحة غزة توضح: ماذا سيحدث لمن لم يتلقَ لقاح كورونا في القطاع..؟

قناة 13: ابومازن سيلتقي الرئيس الاسرائيلي قريبا.. ما علاقة اردوغان؟

الرجوب يوجه عدة رسائل: نحن على مفترق طرق.. وإعمار قطاع غزة أولوية لنا ولكن!

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

بعد رفض مصر والسودان .. إثيوبيا: لا نحتاج مباركتهما لملء السد

صحيفة عبرية: هل تعلم إسرائيل شيئاً عن “قوة التدخل الأردنية” في الحرم القدسي؟

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأميركية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

9

تشمل 30 بندًا.. مصادر: السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث الإدارة الأميركية وثيقة “إجراءات بناء الثقة”

إعلام مهم من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

وزيرة الصحة: حالتا وفاة و 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية