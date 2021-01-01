“إيسيسكو” تصادق على تمويل تسعة مشاريع لصالح فلسطين

رام الله / سما /

صادقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، على تمويل حزمة مشاريع لصالح دولة فلسطين، لتنفيذها خلال النصف الثاني من 2021، بالاتفاق والتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.

وتتضمن هذه الحزمة تسعة مشاريع تغطي مجالات عمل المنظمة في التربية والعلوم والثقافة لفائدة كامل المواقع الجغرافية الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية، والتجمعات البدوية، مع إعطاء أولوية واهتمام خاص لدعم مدينة القدس، لما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كل مناحي الحياة.

وأكد المدير العام لمنظمة “إيسيسكو” سالم بن محمـد المالك، حرص المنظمة على استهداف دعم القطاعات التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، مشيرا إلى أن تبني هذه المشاريع من قبل “إيسيسكو” رسالة دعم للشعب الفلسطيني، في ظل الظروف التي تتعرض لها دولة فلسطين، خاصة مدينة القدس من اعتداءات متكررة تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى محاولات طرد سكان وأصحاب المنازل في الشيخ جراح من بيوتهم، ومناطق أخرى في القدس.

وشكر رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير علي زيدان أبو زهري، “إيسيسكو”، على الاستجابة السريعة لاقتراحات المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين لعام 2021، والتي تم العمل عليها عبر جهود مشتركة والتنسيق من خلالها مع الشركاء الرسميين من وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الأهلي ذات الاختصاص.

وشدد على أهمية العمل والتنسيق مع الشركاء ذوي الاختصاص على تنفيذ البرامج والمشاريع، التي شملت معظم قطاعات عمل “إيسيسكو”، مستهدفين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجالات تطوير الإعلام، والمرأة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم التقني،العلاج بالموسيقى ودعم التجمعات البدوية، مثمنا أيضا رفع منظمة “إيسيسكو” قيمة المنح المقدمة لصالح الطلبة في الجامعات الفلسطينية.