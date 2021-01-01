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محكمة صلح إسرائيلية ترد طلب نجل بنيامين نتنياهو

الإثنين 05 يوليو 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة صلح إسرائيلية ترد طلب نجل بنيامين نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

ردت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب، طلب يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، إلغاء قرار حكم يلزمه بصرف تعويضات لرئيس موقع "والا" الاخباري السابق.
 
وكان طلب يائير نتنياهو يقضي بإلغاء قرار حكم يلزمه بصرف تعويضات بمائتين وخمسين ألف شيكل إلى رئيس موقع "والا" الإخباري آفي الكالعي، في حين أن الأخير قدم دعوى قذف وتشهير ضد نتنياهو، وجاء في الطلب أن المدعى عليه لم يستلم لائحة الدعوى في المسكن الرسمي لرئيس الوزراء.
 
هذا وفرضت المحكمة على يائير نتنياهو دفع مبلغ ثلاثين ألف شيكل نفقات قضائية.

#محكمة الصلح الإسرائيلية #يائير نتنياهو #اسرائيل

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