  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تحذر من تداعيات توقف محطة تحلية المياه عن العمل

الإثنين 05 يوليو 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تحذر من تداعيات توقف محطة تحلية المياه عن العمل



غزة /سما/

حذرت بلدية غزة من تداعيات توقف محطة تحلية المياه في منطقة السودانية شمال غرب المدينة عن العمل بسبب عدم دخول مادة "الانتي سكالانت" (Anti Scalant) من معابر القطاع؛ نتيجة استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر التجارية مع قطاع غزة.

وذكرت البلدية أن الجهة المشغلة للمحطة أبلغتها بنفاذ المادة المذكورة واللازمة لعمل المحطة مما أدى لتوقفها بشكل كامل منذ ساعات مساء أمس الأحد الموافق 4 يوليو/ تموز الجاري.

وبينت البلدية أنها بدأت بإعادة تشغيل آبار المياه شديدة الملوحة والتي أغلقتها سابقًا لتوفير المياه للمناطق التي تغذيها المحطة في أحياء الشيخ رضوان والنصر وشمال معسكر الشاطئ شمال غرب المدينة.

وأوضحت البلدية أن القدرة الإنتاجية لمحطة التحلية تبلغ 10 آلاف كوب من المياه المحلاة من مياه البحر يوميًا لكن أزمة انقطاع التيار الكهربائي أثرت على قدرة المحطة الإنتاجية بشكل سلبي حيث تقلصت الكمية إلى النصف وبلغت 5 آلاف كوب يوميًا.

وأوضحت البلدية أن المياه المنتجة من المحطة يتم ضخها وتوزيعها للمناطق المذكورة لتحسين جودة المياه بعد أن كانت تعاني من ملوحة المياه التي تنتجها الآبار، إلا أن توقف المحطة أدى إلى حدوث تغير في كمية ونوعية المياه الواصلة إلى منازل المواطنين وزيادة عدد الشكاوى الواردة للبلدية بهذا الخصوص.

وفي سياق متصل؛ حذرت البلدية من تأخر عملية إعادة الإعمار واستمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر؛ داعية كافة المنظمات الإنسانية والدولية للتدخل العاجل لإعادة فتح المعابر وإدخال المواد اللازمة لتشغيل المحطة وكذلك المواد اللازمة لإعادة إعمار الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق المدنية خلال العدوان الأخير، وذلك قبل حلول فصل الشتاء، خشية حدوث كوارث وحالات غرق كبيرة في حال لم يتم إعادة اعمار البنية التحتية.

#بلدية غزة #محطة تحلية المياه #اسرائيل #معابر غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: وفد إسرائيلي يصل القاهرة منتصف الأسبوع..وهذا ما أبلغته مصر لـ"حماس"

صحيفة تكشف أسرار وخفايا "غضب السيسي من الرئيس عباس وحماس مجددا !!

صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة "إسرائيلية" تحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

"فايننشال تايمز": تدهور في العلاقات بين السعودية والإمارات

إضافة للأموال القطرية .. إسرائيل تسعى للحصول على تمويل أوروبي لغزة

كحيل: ما يمنع الاحتلال إدخاله عبر معابر غزة يُمنع إدخاله من الجانب المصري

نتنياهو يدعو لدعم مشروع قانون “الهجرة” لمنع تجنيس الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

ابو عمار

أمام التهديد الديمغرافي.. هل كان ياسر عرفات أكثر وعياً بالمستقبل من رابين وبيرس؟

خشية أمنية "إسرائيلية" من تجدد المواجهة مع غزة: تبادل الرسائل بين حماس وإسرائيل يشكل تربة خصبة

7

تفاصيل اجتماع الرئيس مع وزير الخارجية الكندي: ضرورة الإسراع في عملية إعادة اعمار غزة

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

2021-07-05_08-10-19_168480

صحيفة تكشف أسرار وخفايا "غضب السيسي من الرئيس عباس وحماس مجددا !!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية