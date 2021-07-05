الكهرباء توضح أسباب عجز ساعات وصل التيار في غزة

غزة /سما/

قال مسؤول العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت اليوم الإثنين: إن "ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة زادت من استهلاك الطاقة، ما أدى إلى عجز في جدول الكهرباء بما يصل إلى ساعتين خلال ساعات الوصل".

وذكر في تصريح إذاعي لـ "صوت الشعب"، اليوم الإثنين، أن شركة توزيع الكهرباء تجتهد في توزيع ما يصل لها بالعدل، منوهًا إلى أن كمية من الكهرباء غير متوفرة بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن محطة التوليد تعمل بـ 3 مولدات بعد دخول الوقود، لكن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد لن يضيف شيء ملموس وسيكلف الكثير، لكننا نجتهد في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أنه يتم تقديم بعض التسهيلات للمصانع التي تعد مصدر رزق لعدة عوائل، وكذلك المنح لأهالي الأسرى في سجون الاحتلال، وهناك برامج متعددة للطلبة الخريجين، مشددًا على أن العدوان الأخير على قطاع غزة عرقل جهود التطوير المخطط لها.