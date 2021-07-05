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أبو دياب: مستمرون بالحراك الشعبي ضد سياسات الاحتلال في حي البستان

الإثنين 05 يوليو 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو دياب: مستمرون بالحراك الشعبي ضد سياسات الاحتلال في حي البستان



القدس المحتلة /سما/

أكد عضو لجنة الدفاع عن حي البستان في بلدة سلوان فخري أبو دياب، أن الحراك الشعبي والجماهيري مستمر ضد سياسات الاحتلال الصهيوني في الاستيلاء على أراضي القدس، وعمليات الهدم في حي البستان، مطالباً الكل الفلسطيني بالتحرك لإسناد أهالي الحي وكل أحياء القدس.

وقال أبو دياب، لقناة "القدس اليوم" الفضائية: "إن حي البستان مستهدف من قبل الاحتلال الصهيوني بهدم أكثر من مائة منزل فيه وإقامة حديقة صهيونية على أرضه، وذلك لقرب هذا الحي من المسجد الأقصى".

وأشار إلى محاولات الاحتلال في الأسبوع الماضي بهدم حوالي سبعة عشر منزلاً في حي البستان، ذاكراً قيامهم بهدم منزل العالم رجبي، إلا أنه نتيجة لصمود أهل الحي لم يستطع الاحتلال استكمال عمليات الهدم.

وأضاف أبو دياب، أن الاحتلال الصهيوني مصمم على تدمير حي البستان لأهداف أيدلوكية وسياسية، كذلك بهدف فرض وقائع تلموذية وصهيونية على أرض حي البستان وأحياء القدس، مشدداً على رفض أبناء القدس لسياسات الاحتلال في تزوير الهوية الفلسطينية وتهويد القدس، كذلك رفضهم للابتعاد عن أي شبر من أرض القدس.

#حي البستان #القدس #الانتهاكات الإسرائيلية

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