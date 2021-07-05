خشية أمنية "إسرائيلية" من تجدد المواجهة مع غزة: تبادل الرسائل بين حماس وإسرائيل يشكل تربة خصبة

القدس المحتلة /سما/

ذكر المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية تال ليف رام، اليوم الاثنين أن الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" تشعر بالقلق والخشية من إمكانية تجدد المواجهة مع غزة باعتبار المواجهة باتت ملموسة في ظل الحديث عن وصول المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل إلى طريق مسدود.

وقال "تال ليف رام" إن "إسرائيل" غير معنية بالتصعيد؛ لكنها تصر على الرد بقوة على إطلاق البالونات الحارقة والفعاليات الأخرى بما فيها الإرباك الليلي والمسيرات وإطلاق الصواريخ وتسعى لتطبيق المعادلة التي حددتها بعد الانتهاء من العملية العسكرية الأخيرة.

ولفت إلى أن "إسرائيل" تحرص على تجنب المواجهة والتركيز على قصف أهداف غير مأهولة؛ لكنها نوهت إلى أن التهديدات بالرد على إطلاق البالونات لا يعني بالضرورة الرد على كل بالون يوميا، إنما الرد سيكون أشد مما كان عليه في السابق.

وتشير تقديرات أجهزة أمن الاحتلال إلى أن تبادل الرسائل بين حماس وإسرائيل من خلال إطلاق البالونات الحارقة والرد المحدود يشكل تربة خصبة للعودة للمواجهة مرة أخرى، لاسيما وأن المؤشرات تدل على أن حماس لا تعتزم التراجع والتنازل بسهولة وتواصل إطلاق البالونات الحارقة لكن بشكل محدود وتمتنع في هذه المرحلة من إطلاق الصواريخ وبناء على ذلك فإن الجيش يستعد للتعامل مع هذا السيناريو.