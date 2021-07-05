"الدعليس" يتعهد بزيادة خدمة المزارعين والصيادين بغزة

غزة /سما/

تعهد رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة أ.عصام الدعليس، ببذل وتقديم المزيد من الخدمات للمزارعين والصيادين وقطاع الإنتاج الحيواني خلال الفترة القادمة.

وأكد "الدعليس" خلال استقباله وفداً من وزارة الزراعة برئاسة وكيل الوزارة إبراهيم القدرة، اليوم الاثنين، أن تلك القطاعات يتم الاهتمام بشكل كبير.

واستمع إلى شرح وافٍ من "القدرة" والمدراء العامون، للخطة الاستراتيجية للوزارة، وأهم المشاريع التنموية خلال المرحلة القادمة.

وشدد على ضرورة العمل الجماعي بين الوزارة والنقابات والجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية في هذا القطاع الحيوي المهم.