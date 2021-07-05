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هيئة الأسرى تستنكر الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أسرى “عوفر”

الإثنين 05 يوليو 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تستنكر الاعتداء الهمجي الذي تعرض له أسرى “عوفر”



رام الله /سما/

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ما أقدمت عليه وحدة “اليماز ودرور” الإسرائيلية من قمع واعتداء اليوم الإثنين، بحق أسرى معتقل “عوفر”.


وتابعت الهيئة، أن قوات اليماز ووحدة من إدارة السجن اقتحمت قسم (21) واعتدت على الأسرى القابعين فيه وحطمت مقتنياتهم، وقامت بنقلهم إلى قسم (18)، مما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى.


وأضافت الهيئة، أن عملية الاقتحام تمت دون أي مبرر يستدعي ذلك، وأن وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيشات التي نفذتها استفزاز الأسرى بشكل مقصود، حيث عبثت بمقتنياتهم وقلبتها رأساً على عقب.


وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحدث في معتقل “عوفر”، ودعت كافة المنظمات الدولية بالتدخل العاجل، للجم الاحتلال ووقف جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تتصاعد يوماً بعد آخر.
من الجدير ذكره، أن 120 أسيراً يقبعون بقسم (21)، حيث يضم هذا القسم أكبر عدد من الأسرى في معتقل “عوفر”.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #سجن عوفر

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