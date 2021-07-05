المصري: سنقف مع بيتا ومع كل مواقع مواجهة الاستيطان

نابلس /سما/

صرح منيب رشيد المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين خلال زيارته لبلدة بيتا على رأس وفد من اللجنة الاهلية لمحافظة نابلس بأن بيتا وأهلها يسطرون دروسا في البطولة والتحدي والصمود في مواجهة الاحتلال وسياساته الاستعمارية والاستيطانية.

واضاف المصري بأن بيتا تحولت لرمز ونموذج مشرف للمقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان وسرقة الأراضي وهذا النموذج يجب أن يطبق في كافة المواقع المستهدفة او التي تمت مصادرتها.

وحيا المصري أهل بيتا المرابطين منذ أسابيع وشهداء وجرحى بلدة بيتا قائلا "الشهداء أكرم منا جميعا ونقف عاجزين أمام بطولات وتضحيات اهالي وشباب بلدة بيتا".

وأعلن منيب رشيد المصري باسم اللجنة الاهلية تشكيل صندوق طوارئ لدعم أهالي بيتا وتمكين صمودهم وتلبية الاحتياجات الطبية والعلاجية وافتتح المساهمة فيه.

وختم المصري قائلا بإذن ستنتصر بيتا في جبل صبيح كما انتصرت في جبل العرمة وسينتصر شعبنا الفلسطيني الشيخ جراح وسلوان والخليل والاغوار في كل المواقع لأنه صاحب حق وارادة لا تهزم.