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الشرطة تضبط مشتلا ضخماً للمخدرات في أريحا

الإثنين 05 يوليو 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط مشتلا ضخماً للمخدرات في أريحا



أريحا /سما/

ضبطت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار اليوم مشتلاً ضخما مزروعاً بأشتال يشتبه أنها من القنب الهندي المهجن في منطقة الجفتلك شمالي مدينة أريحا .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وعبر متابعة وتحري دقيق من فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة لمعلومات حول وجود مشتل للمواد المخدرة في منطقة الجفتلك وبعد التحرك للمكان عثر الفرع على كمية من الأشتال كانت مزروعة في منطقة مفتوحة تنوعت بين أشتال كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة الحجم تزيد عن 500 شتلة يشتبه بانها مخدرة .

وأكد العميد ثابت السعدي مدير شرطة المحافظة على أن الشرطة تتابع وعن كثب جميع المعلومات التي ترد اليها حول المخدرات وقضاياها وكذلك كل مروجي وتجار المخدرات لحماية المجتمع والشباب من هذه الآفة الخطيرة وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة وإحالة القضية للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

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