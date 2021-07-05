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شاكيد مستعدة لتمديد قانون لم الشمل لنصف عام

الإثنين 05 يوليو 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد مستعدة لتمديد قانون لم الشمل لنصف عام



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن اللجنة المنظمة في الكنيست تجتمع في هذه الساعة للتصويت على تمديد قانون لم شمل العائلات، ويهدف التصويت إلى تحديد اللجنة التي ستناقش القانون.
 
وأشارت القناة إلى أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه صعوبات كثيرة في حشد الدعم الكافي للمصادقة على التمديد، علمًا بأن كتلتي "القائمة العربية الموحدة" و"ميرتس" ترفضان التصويت لصالحه.
 
وبحسب القناة، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد: إنها مستعدة للتفاوض بشأن القانون وتمديد سريانه لمدة 6 أشهر بدلًا من سنة، لكنها أكدت رفضها لطلب حزبي "ميرتس" و"القائمة العربية الموحدة" بمنح المواطنة لفلسطينيين يسكنون في إسرائيل في إطار لم الشمل.
 
يُشار إلى أن جهات تقوم بالضغط على رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو من أجل التصويت ضد قانون المواطنة من أجل وضع الائتلاف الحكومي في موقف صعب، وذلك على الرغم من أن هذا الأمر من شأنه المس بآراء ومبادئ حزب "الليكود".
 
وتعمل على ذلك الكُتل الدينية "يهدوت هاتوراه" و"شاس" و"الصهيونية الدينية"، بالإضافة إلى غالبية أعضاء "الليكود". ولم يقرر نتنياهو بعد ماذا سيفعل حيال هذا القانون. ومن المتوقع أن يتم التصويت على تمديد القانون في ساعات المساء المتأخرة.

#الكنيست الإسرائيلي #قانون المواطنة #اسرائيل #الفلسطينيين

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