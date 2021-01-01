  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة (هارلم) الهولندية

الإثنين 05 يوليو 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة (هارلم) الهولندية



هارلم / سما /

بدعوة من المؤسسات الهولندية والتجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا أقيمت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة «هارلم» بمشاركة عددا واسعا من أبناء الجالية الفلسطينية ومتضامنين هولنديين وأجانب، وذلك في ذكرى إصدار محكمة العدل الدولية قرارها بخصوص جدار الفصل العنصري التي تقيمه دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

حيث أدانت المحكمة إنشاء هذا الجدار الذي يحرم الفلسطينين من أبسط حقوقهم بالتواصل بين المدن الفلسطينية بالاضافة الى اقتطاع قسم كبير من الأراضي الفلسطينية لصالح مشروع الضم الصهيوني.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية واليافطات المنددة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي يتطور اجراماً اكثر فأكثر في استهداف الشعب الفلسطيني.

وطالب المشاركون الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لمنع ارتكاب نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس المحتلة بحيث اضحت آلاف العائلات الفلسطينية مهددة بخطر التطهير العرقي خاصة في سلوان وحي الشيخ جراح.

وأكد المشاركون استمرار دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية وانتزاع حقوقه وعلى راسه حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة وعودة اللاجئين استناداً للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

#وقفة تضامنية #هارلم #هولندا #الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

صحة غزة توضح: ماذا سيحدث لمن لم يتلقَ لقاح كورونا في القطاع..؟

قناة 13: ابومازن سيلتقي الرئيس الاسرائيلي قريبا.. ما علاقة اردوغان؟

الرجوب يوجه عدة رسائل: نحن على مفترق طرق.. وإعمار قطاع غزة أولوية لنا ولكن!

هل انتهى “شهر العسل” بين الإمارات والسعودية؟.. ضاحي خلفان يُجيب

بعد رفض مصر والسودان .. إثيوبيا: لا نحتاج مباركتهما لملء السد

صحيفة عبرية: هل تعلم إسرائيل شيئاً عن “قوة التدخل الأردنية” في الحرم القدسي؟

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأميركية

الكشف عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لحرب ضد حزب الله.. ويعلن عن اهداف عسكرية

9

تشمل 30 بندًا.. مصادر: السلطة الفلسطينية سلمت مبعوث الإدارة الأميركية وثيقة “إجراءات بناء الثقة”

إعلام مهم من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

وزيرة الصحة: حالتا وفاة و 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية