وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة (هارلم) الهولندية

هارلم / سما /

بدعوة من المؤسسات الهولندية والتجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا أقيمت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة «هارلم» بمشاركة عددا واسعا من أبناء الجالية الفلسطينية ومتضامنين هولنديين وأجانب، وذلك في ذكرى إصدار محكمة العدل الدولية قرارها بخصوص جدار الفصل العنصري التي تقيمه دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

حيث أدانت المحكمة إنشاء هذا الجدار الذي يحرم الفلسطينين من أبسط حقوقهم بالتواصل بين المدن الفلسطينية بالاضافة الى اقتطاع قسم كبير من الأراضي الفلسطينية لصالح مشروع الضم الصهيوني.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية واليافطات المنددة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي يتطور اجراماً اكثر فأكثر في استهداف الشعب الفلسطيني.

وطالب المشاركون الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لمنع ارتكاب نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس المحتلة بحيث اضحت آلاف العائلات الفلسطينية مهددة بخطر التطهير العرقي خاصة في سلوان وحي الشيخ جراح.

وأكد المشاركون استمرار دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية وانتزاع حقوقه وعلى راسه حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة وعودة اللاجئين استناداً للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.