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فنان مصري يدخل موسوعة غينيس بهذه الرياضة

الإثنين 05 يوليو 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنان مصري يدخل موسوعة غينيس بهذه الرياضة



وكالات / سما /

دخل الممثل المصري ​أحمد حاتم، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

بعد مشاركته ضمن ضمن منتخب مصر للسباحة، لسباق التتابع 50× 100 متر حرة.

واستطاع حاتم مع فريقه تحطيم الرقم القياسي في هذا السباق.

جدير بالذكر، أن المنافسة، شهدت فريق مكون من 100 سباح من مدن مصر المختلفة.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم منتخب السباحة الانجليزي عام 2019 بزمن قدره 43 دقيقة و32 ثانية.

أما المنتخب المصري، فقد حققه في زمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية.

وتأتي مشاركة حاتم ، في هذه البطولة بالتزامن مع عرض أحدث أعماله وهو الجزء الثاني من مسلسل “​ليه لأ” مع الممثلة المصرية ​منة شلبي.

#فنان مصري #الرياضة #السباحة #موسوعة غينيس #غينيس

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