  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية ينعي ابن عمه و أحد قادة حماس

الإثنين 05 يوليو 2021 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية ينعي ابن عمه و أحد قادة حماس



غزة / سما /

 نعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الإثنين، القيادي في الحركة ماجد إسماعيل مصباح هنية، الذي وافته المنية بعد رحلة علاج طويلة في تركيا.

ويعد ماجد هنية من قادة حركة حماس بمدينة غزة وابن عم رئيس الحركة، وهو حاصل على درجة الدكتوراة من بريطانيا في تخصص الكيمياء وعمل بكلية العلوم في الجامعة الإسلامية.

ووصف إسماعيل هنية في بيان النعي، المتوفي بأنه “المجاهد الزاهد، الذي عرفته ميادين الدعوة والتربية والجهاد، ومن رعيل الصحوة الذين التحقوا مبكرًا في مسيرة التربية والدعوة والعطاء، واتسم بهدوئه وأخلاقه وعفته وبره بدعوته والتضحية في سبيل قضيته”، مشيرًا إلى أنه تدرج في الصعود الحركي داخل الوطن وخارجه.

وقال، “بقي فقيدنا مرابطًا في أرض غزة العزة إلى أن أصابه المرض ثم وافته المنية في تركيا ليُدفن في إسطنبول، واحدة من كبرى حواضر الإسلام، وفي رحاب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجوار الأكارم من رجال فلسطين والأمة”.

#حماس #هنية

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول سابق بالشاباك يكشف عن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود "إسرائيل"

غزة: أبو صبحة يقدم استقالته من منصب رئيس سلطة الأراضي

صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة "إسرائيلية" تحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

"فايننشال تايمز": تدهور في العلاقات بين السعودية والإمارات

بسيسو يدعو لنشر كتاب إقالته رسميًا

كحيل: ما يمنع الاحتلال إدخاله عبر معابر غزة يُمنع إدخاله من الجانب المصري

نتنياهو يدعو لدعم مشروع قانون “الهجرة” لمنع تجنيس الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

2021-07-05_08-10-19_168480

صحيفة تكشف أسرار وخفايا "غضب السيسي من الرئيس عباس وحماس مجددا !!

وزيرة الصحة: وفاة واحدة و103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و171 حالة تعاف

منحة

إضافة للأموال القطرية .. إسرائيل تسعى للحصول على تمويل أوروبي لغزة

صحيفة: وفد إسرائيلي يصل القاهرة منتصف الأسبوع..وهذا ما أبلغته مصر لـ"حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية