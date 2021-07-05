هنية ينعي ابن عمه و أحد قادة حماس

غزة / سما /

نعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الإثنين، القيادي في الحركة ماجد إسماعيل مصباح هنية، الذي وافته المنية بعد رحلة علاج طويلة في تركيا.

ويعد ماجد هنية من قادة حركة حماس بمدينة غزة وابن عم رئيس الحركة، وهو حاصل على درجة الدكتوراة من بريطانيا في تخصص الكيمياء وعمل بكلية العلوم في الجامعة الإسلامية.

ووصف إسماعيل هنية في بيان النعي، المتوفي بأنه “المجاهد الزاهد، الذي عرفته ميادين الدعوة والتربية والجهاد، ومن رعيل الصحوة الذين التحقوا مبكرًا في مسيرة التربية والدعوة والعطاء، واتسم بهدوئه وأخلاقه وعفته وبره بدعوته والتضحية في سبيل قضيته”، مشيرًا إلى أنه تدرج في الصعود الحركي داخل الوطن وخارجه.

وقال، “بقي فقيدنا مرابطًا في أرض غزة العزة إلى أن أصابه المرض ثم وافته المنية في تركيا ليُدفن في إسطنبول، واحدة من كبرى حواضر الإسلام، وفي رحاب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجوار الأكارم من رجال فلسطين والأمة”.