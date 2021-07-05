وزيرة الصحة: وفاة واحدة و103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و171 حالة تعاف

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل وفاة واحدة و103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و171 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 4، نابلس 3، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 95".

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 14، نابلس 12، الخليل 3، ضواحي القدس 2، قطاع غزة 140".

ونوهت وزيرة الصحة إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 12 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 523,223 بينهم 375,933 تلقوا الجرعتين من اللقاح.