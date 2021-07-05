وحدة تفتيت الحصى بمجمع الشفاء الطبي تقدم خدماتها لـ 606 مريض

غزة / سما /

قال رئيس وحدة تفتيت الحصى بمجمع الشفاء الطبي الدكتور سمير الصفدي، إن المشفى قامت بإجراء 606 حالة تفتيت حصى خلال الأشهر الماضية.

وأوضح الصفدي أن تقديم الخدمة لم يتوقف خلال جائحة "كوفيد 19"، وقد أجريت العمليات ضمن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية والتباعد الجسدي والحضور وفق مواعيد محددة.



وأشاد الصفدي بالجهود التي تبذلها إدارة المجمع في تقديم الدعم المتواصل لإنجاح وتطوير عمل الوحدة من أجل السعي لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى



يذكر بأن وحدة تفتيت الحصى من الوحدات المهمة بقسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء الطبي، والتي تم استحداثها مطلع العام 2016 وتحتوي على جهاز تفتيت الحصى "ESWL" وهو من أحدث الأجهزة الموجودة عالميا.