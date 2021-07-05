  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وحدة تفتيت الحصى بمجمع الشفاء الطبي تقدم خدماتها لـ 606 مريض

الإثنين 05 يوليو 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قال رئيس وحدة تفتيت الحصى بمجمع الشفاء الطبي الدكتور سمير الصفدي، إن المشفى قامت بإجراء 606 حالة تفتيت حصى خلال الأشهر الماضية.

وأوضح الصفدي أن تقديم الخدمة لم يتوقف خلال جائحة "كوفيد 19"، وقد أجريت العمليات ضمن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية والتباعد الجسدي والحضور وفق مواعيد محددة.


وأشاد الصفدي بالجهود التي تبذلها إدارة المجمع في تقديم الدعم المتواصل لإنجاح وتطوير عمل الوحدة من أجل السعي لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى


يذكر بأن وحدة تفتيت الحصى من الوحدات المهمة بقسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء الطبي، والتي تم استحداثها مطلع العام 2016 وتحتوي على جهاز تفتيت الحصى "ESWL" وهو من أحدث الأجهزة الموجودة عالميا.

#مجمع الشفاء الطبي #الحصى

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول سابق بالشاباك يكشف عن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود "إسرائيل"

غزة: أبو صبحة يقدم استقالته من منصب رئيس سلطة الأراضي

صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة "إسرائيلية" تحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

"فايننشال تايمز": تدهور في العلاقات بين السعودية والإمارات

بسيسو يدعو لنشر كتاب إقالته رسميًا

كحيل: ما يمنع الاحتلال إدخاله عبر معابر غزة يُمنع إدخاله من الجانب المصري

نتنياهو يدعو لدعم مشروع قانون “الهجرة” لمنع تجنيس الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

2021-07-05_08-10-19_168480

صحيفة تكشف أسرار وخفايا "غضب السيسي من الرئيس عباس وحماس مجددا !!

وزيرة الصحة: وفاة واحدة و103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و171 حالة تعاف

منحة

إضافة للأموال القطرية .. إسرائيل تسعى للحصول على تمويل أوروبي لغزة

صحيفة: وفد إسرائيلي يصل القاهرة منتصف الأسبوع..وهذا ما أبلغته مصر لـ"حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية