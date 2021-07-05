فتوح يوجه رسالة الى الأحزاب ومؤسسات المجتمع الدولي لإنقاذ حياه الاسير الغضنفر

رام الله / سما /

طالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، كافة الاحزاب ومؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 61 يومًا احتجاجا على استمرار تعنت الاحتلال ورفض إنهاء اعتقاله الإداري، والأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأسرى.

جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها فتوح اليوم الى مؤسسات المجتمع الدولي، وكافة الأحزاب، شرح فيها خطورة الاوضاع داخل سجون الاحتلال والسياسات العنصرية التعسفية وغير القانونية بحق الأسرى، بما في ذلك سياسة التعذيب، ومنع الزيارات، والعقوبات الجماعية، والمحاكم العسكرية، والاعتقال الإداري التعسفي.

وتطرق فتوح الى سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطة الاحتلال والذي يتنافى مع ابسط حقوق الأسرى، وهذا يستدعي التحرك الفوري لضمان سلامة الأسرى وتوفير الحماية لهم قبل أن يفقد المزيد من أسرانا حياتهم داخل سجون الاحتلال، ووقف ممارسات الاحتلال المنافية للقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الفورية لهم وفتح السجون الإسرائيلية أمام لجنة دولية للتفتيش والتحقيق، داعيا الى التدخل الفوري وإطلاق سراح الأسير الغضنفر، وذلك بسبب وضعه الصحي الخطير، والافراج عن جميع الاسرى المرضى، وكبار السن، والاطفال، والنساء.