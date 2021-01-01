غوغل تحذر: تطبيقات شهيرة في "أندرويد" تسرق كلمات مرور "فيسبوك"

وكالات / سما /

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية تحذيرا من ظهور تطبيقات شهيرة في نظام تشغيل "أندرويد" يمكنها أن تسرق كلمات مرور مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت "غوغل"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها تسابق الوقت لسحب بعض التطبيقات من متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي" على نظام تشغيل "أندرويد"، والتي تنتهك بصورة خطيرة خصوصية المستخدمين، وتسرق كلمات مرور "فيسبوك" للمستخدمين.

وبلغ عدد مرات تنزيل تلك التطبيقات على أجهزة "أندرويد" لأكثر من 5.8 مليون مرة.

وتخدع تلك التطبيقات أنظمة أندرويد بتحميل أنظمة "جافا سكريبت"، لتحميل كلمات مرور فيسبوك بكل سهولة.

وتحصر غوغل حاليا التطبيقات التي تحمل تلك البرمجيات الخبيثة، وتسعى لإزالتها بصورة نهائية عن متجرها الإلكتروني.