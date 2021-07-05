سياحة نابلس تطلق برنامج "جاهزين" لدعم العاملين في الفنادق والمطاعم

نابلس / سما /

أطلقت مديرية السياحة في محافظة نابلس، اليوم الاثنين، برنامج "جاهزين"، الذي يهدف لدعم القطاع السياحي والعاملين فيه.

وقال مدير دائرة السياحة في نابلس حسان اشتية، "إن برنامج "جاهزين" يستهدف الفنادق والوجهات السياحية الجاهزة ضمن البروتوكول الصحي لمواجهة فيروس "كورونا"، ويقدم الدعم المالي للعاملين في هذا القطاع لمدة ثلاثة أشهر ونصف، وذلك بدعم من الحكومة الالمانية.

واضاف انه مع انطلاقة البرنامج سيتم استهدف ثلاثة فنادق ومطعمين في مدينة نابلس، موضحا أن وزارة السياحة والاثار أطلقت برنامج "جاهزين" من مدينة بيت لحم لدعم العاملين في المطاعم والفنادق؛ تشجيعا ودعما لصمود القطاع السياحي في محافظات الوطن؛ بعد الخسائر التي لحقت بهذا القطاع بفعل جائحة "كورونا".

وأشار اشتية الى أن السياحة الداخلية بدأت تتعافى وتعود لسابق عهدها، والعمل جارٍ من اجل الجاهزية والنهوض بالسياحة الوافدة؛ مؤكدا ان القطاع السياحي من اوائل القطاعات التي تتأثر بأية موجة سياسية او صحية، وآخر القطاعات التي تتعافى من نتائج هذه الموجات.