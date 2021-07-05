اشتية : اتخذنا تدابير احترازية لمنع تفشي متحور "دلتا" وهذا ما وعد به الصحفيات ..

رام الله / سما /

حمل رئيس الوزراء محمد اشتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يومًا، مطالبًا بسرعة الإفراج عنه.

جاء ذك في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الإثنين في رام الله.

وجدد رئيس الوزراء خلال الجلسة، التأكيد على أن كرامة الإنسان الفلسطيني من كرامة الوطن، وحقه في الحياة والحرية وهو حق مقدس، تحث عليه الشرائع السماوية وتكفله الأنظمة والقوانين المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن سيتم مراجعة أي إجراءات شكلت انتقاصًا من هذا الحق أو مست به، ولا نسمح أن ينتهك هذا الحق من أحد، فالحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته وحريته هي ما نريد ونعمل على تحقيقه.

كما أكد الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير وحرية عمل الصحفيين، دون تعرضهم لأي مضايقات تعرقل عملهم، وإتاحة المجال أمامهم لأداء مهمتهم بحرية ومهنية، وفق الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية، بعيدًا عن خطاب الكراهية والتحريض، الذي يناقض تقاليدنا وقيمنا وعقيدتنا، التي تحث على أن نجادل الناس بالتالي هي أحسن.

وأضاف، أقول للصحفيات نجلاء وفاتن وشذى بأنني استمعت إلى شكواهن، وأقول لهن أعيدكن بأن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى، ولكن علينا جميعًا أن نتصرف ضمن إطار القانون.

وأكمل، إن رجل الأمن الفلسطيني هو ابننا وأخونا وابن قريتنا ومخيمنا ومدينتنا، علينا أن نقدر جهده ونعزز قدراته بعقيدته الوطنية الراسخة المبنية على حب الوطن وحماية أهله، وهو يعمل في ظروف صعبة ومعقدة، وعلينا أن نيسر ولا نعسر مهامه.

من جانب آخر، حمل رئيس الوزراء سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش، الذي أدخل للمستشفى لتلقي العلاج، بسبب تدهور حالته الصحية عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال على حاجز “الكونتينر” أمس الأول.

وأدان ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تكثيف مخططاتها الاستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في حي البستان ووداي حلوة في سلوان، وتضييق الخناق على الأهل في “الشيخ جراح”، إلى جانب انتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى.

كما أدان إقدام المستوطنين على قتل الشاب محمد فريد حسن من قرية قصرة.

ووجه التحية لأهالي “بيتا” وصمودهم الذي أجبر المستوطنين على الرحيل عن أرضهم في جبل “صَبيح”، مضيفًا أن “بيتا” أصبحت أيقونة نضال ونموذج يتحذى به في المقاومة الشعبية، القادرة على حماية أرضنا من المشاريع الاستيطانية.

من جانب آخر، وفي ظل تزايد نذر تفشي الفيروس المتحور “دلتا”، دعا اشتية إلى مواصلة التقيد بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي والإقبال على تلقي المطاعيم، مشيرًا إلى اتخاذ تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي المتحور الجديد، إضافة إلى إعلان الرئيس محمود عباس تمديد حالة الطوارئ 30 يومًا اعتبارًا من يوم السبت الماضي.

يناقش مجلس الوزراء اليوم، تطوير بيئة ملائمة لزيادة الصادرات الخضراء، والاحتياجات الحكومية من المباني العامة وقضايا متعلقة بحماية الطفولة ومشاريع للبنية التحتية في الأغوار الفلسطينية وخلايا شمسية للمنشآت الصحية في قطاع غزة ومشاريع قوانين عديدة، إضافة إلى تقارير حول الحركة السياسية والأوضاع المالية والصحية والأمنية، وقضايا تخص القدس وقطاع غزة.