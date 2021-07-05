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الاحتلال يقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون في بيت دجن شرق نابلس

الإثنين 05 يوليو 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أكثر من 200 شجرة زيتون في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش ، بأن قوات الاحتلال و"الإدارة المدنية" ترافقهم جرافة جرفوا 200 شجرة زيتون بعمر أربع سنوات مزروعة على مساحة 15 دونما، في منطقة الموقعة شرق القرية، تعود ملكيتها للمواطن سعد علان.

وأوضح أن قوات الاحتلال شقت في وقت سابق طريقا استيطانية من منتصف الأرض المدمرة للبؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في منطقة الثغرة شرق القرية، مشيرا إلى أن الأرض التي دمرها الاحتلال تقع ضمن 25 الف دونم عزلها الاحتلال ومنع الدخول إليها منذ إقامة البؤرة الاستيطانية قبل عشرة أشهر.

#الاحتلال #اشجار زيتون #نابلس

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