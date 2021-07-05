باريس يرفض شرط مبابي المثير لتجديد العقد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عن تطور جديد بخصوص مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد.

ويتواجد مبابي بقوة في مفكرة بحث ريال مدريد الإسباني للحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم رغبة اللاعب في تجديد عقده مع الفريق الباريسي.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية مؤخراً بأن مبابي لا يريد البقاء في باريس وأخبر إدارة ناديه بالرغبة في الرحيل إلى ريال مدريد بالفعل.

وأوضحت ماركا أن مبابي ينوي تجديد عقده مع باريس بشرط وضع بنداً في عقده يسمح له بالانضمام للريال، لكن الفريق الباريسي رفض الشرط المطروح على طاولته.

وأشارت الصحيفة المدريدية أن مثل هذه البنود ممنوع في عقود اللاعبين في فرنسا، لتكون الطريقة الوحيدة المتاحة هي الاتفاق لفظياً بين ريال مدريد وباريس على نقل مبابي لسانتياجو بيرنابيو في موعد محدد.

ونالت الانتقادات من مبابي مؤخراً بعدما ظهر بصورة باهتة في بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2020، مع منتخب فرنسا، حيث لم يسجل أي هدف في البطولة التي ودعها الديوك من ثمن النهائي.