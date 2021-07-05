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كواليس الحرب المشتعلة بين برشلونة وأومتيتي

الإثنين 05 يوليو 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كواليس الحرب المشتعلة بين برشلونة وأومتيتي



وكالات / سما /

كشفت الصحافة الإسبانية أمس الأحد عن كواليس الحرب المشتعلة بين برشلونة ومدافعه صامويل أومتيتي بسبب رفض اللاعب الرحيل عن النادي هذا الصيف.

ويرغب البارسا في التخلص من عقد أومتيتي برحيله في الميركاتو الصيفي الجاري، في الوقت الذي يصر فيه اللاعب على الاستمرار داخل الكامب نو.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن النادي الكتالوني يرغب في فسخ عقد المدافع الفرنسي من طرف واحد، حيث تعب النادي من موقف صامويل الذي يتمسك بفكرة البقاء داخل النادي.

ويرفض أومتيتي الوصول لأي حل من أجل حمل حقائبه والخروج من عباءة النادي في الفترة الحالية، ما يجعل البارسا مجبر على الحل الأصعب والذي يكمن في فسخ العقد من طرف واحد.

وحال حدوث ذلك الأمر قد يتم تصعيد القصة للقضاء من قبل اللاعب، لكن سبورت أفادت بأن برشلونة لا يخشى رد فعل المدافع الفرنسي معتبراً أن حجته قوية للفوز بالقضية في نهاية المطاف.

بدورها أفادت صحيفة ماركا بأن أومتيتي يرحب بفكرة الخروج من البارسا بنظام الإعارة ولكن مع شرط حصوله على فرصة مع المدرب الهولندي رونالد كومان في الموسم الجديد لكي يثبت نفسه في الكامب نو، وإن لم ينجح في ذلك سيسعى للخروج بنفسه لكن النادي يرفض الأمر ويرغب في خروجه الفوري.

#صامويل أومتيتي #برشلونة

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