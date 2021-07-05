ريال مدريد يضع عقدة فاران في منشار مانشستر يونايتد!

وكالات / سما /

وضع نادي ريال مدريد الإسباني العقدة في المنشار لنظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد في سعي الأخير للتعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعمل النادي الإنجليزي في الفترة الحالية على التفاوض مع ريال مدريد من أجل التوصل إلى اتفاق يضم بموجبه قلب دفاع الميرينجي، فاران، لترميم الخط الخلفي لكتيبة المدرب النرويجي، أولي جونار سولشاير، في الموسم القادم.

النسخة الإسبانية من شبكة جول أفادت، مساء أمس الأحد، بأن ريال مدريد يتعنت في المفاوضات مع اليونايتد بشأن فاران ويرغب في الحصول على مبلغ يصل إلى 70 مليون يورو مقابل التخلي عن بطاقة اللاعب.

وأشارت الشبكة إلى أن الريال سيوافق على بيع فاران لليونايتد فقط حال حصوله على المبلغ المطلوب، لكن النادي الإنجليزي يرفض هذا الأمر ويعتبر السعر مبالغ فيه.

ولا ينوي فريق ملعب أولد ترافورد دفع أكثر من 40 مليون يورو بالإضافة لبعض الحوافز والمتغيرات، مقابل الحصول على توقيع فاران في الفترة الحالية.

ويرتبط فاران في الفترة الماضية بقوة بالرحيل عن الريال بحثاً عن خوض تحد جديد في مسيرته الكروية، تزامناً مع عدم موافقته على تجديد عقده مع الميرينجي.