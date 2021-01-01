هنية يستقبل وفدًا من مجلس جنيف للعلاقات الدولية في إسطنبول

غزة / سما /

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مقر إقامته في إسطنبول وفدًا من مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية.

وضم الوفد رئيسة المجلس نور حياتي السقاف، والأمين العام للمجلس أنور الغربي، وممثل المجلس في تونس علي قيزة.

واستعرضت رئيسة المجلس أهم أنشطة المؤسسة في المجالي القانوني والحقوقي المتصل بفلسطين، فيما أشار الغربي إلى الجهود المبذولة لتسيير وفد برلماني أوروبي إلى قطاع غزة الشهر المقبل، بينما استحضر قيزة تاريخ الدور التونسي في المسار القانوني لدعم القضية الفلسطينية، كما جاء في بيان لمكتب هنية.

من جهته، أكد رئيس حركة حماس، أهمية المسار القانوني في ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، داعيًا إلى إعادة تفعيل تقرير جولدستن لما يحمل من رمزية هامة تؤكد، العدوان المنهجي والمستمر الذي يقوم به الاحتلال بحق العدالة الإنسانية.

من ناحيته، أكد نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية خلال اللقاء، على ضرورة وقف تمدد الاحتلال وفضح زيف روايته لدى المجتمع الدولي، معتبرًا هذا المجهود جبهة هامة من جبهات الدفاع عن الحق الفلسطيني.