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مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

الإثنين 05 يوليو 2021 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا صلوات تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية.

واقتحم باحات المسجد الأقصى اكثر من (1741) مستوطنا خلال شهر حزيران المنصرم.

وينفذ المستوطنون اقتحامات شبه يومية للمسجد الأقصى المبارك، وينفذون جولات استفزازية داخل باحته، ويرافقهم أحيانا المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير.

#المسجد الأقصى #القدس #مستوطنون #الاحتلال

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