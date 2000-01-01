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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الإثنين 05 يوليو 2021 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 552 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 140 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 114787 إصابة بينها 2000 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 111717 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1070.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 38.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 207200 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 81913 شخصًا.

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