رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها خبر استيلاء الاحتلال على الاف الدونمات غرب سلفيت واجبار مقدسي على هدم منزله.

كما تناولت اعلان الأسير غضنفر ابو عطوان المضرب عن الطعام لليوم 61، وامتناعه عن شرب الماء في خطوة احتجاجية لاستمرار سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالبه المتمثلة بإنهاء اعتقاله الإداري، وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- ممثلا عن الرئيس: الهدمي يشارك في مراسم تنصيب النائب البطريركي للسريان الكاثوليم في القدس

- أمناء سر أقاليم "فتح" يؤكدون التفافهم حول الرئيس وأنه لا مكان للفتنة وللعابثين بأمن الوطن

- "الاوقاف" تؤكد اهمية تحييد المساجد عن المناكفات الحزبية

- الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات غرب سلفيت ويجبر مقدسيا على هدم منزله

- الأسير أبو عطوان يواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة ويعلن امتناعه عن شرب الماء

- الجامعة العربية تحذر من استمرار تجاهل الاحتلال للوضع الخطير للأسيرين المضربين ابو عطوان وحريبات

- ارتفاع عدد الاصابات الخطيرة جراء "الطفرة الهندية" في اسرائيل

- 3 وفيات و86 اصابة جديدة بكورونا و224 حالة تعاف

- لجنة المتابعة العربية: الحكومة الاسرائيلية الجديدة تغيب الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين

الأيام:

- الاحتلال يصادر آلاف الدونمات غرب سلفيت ومستوطنون يضرمون النار في أراضي جالود

- بلديـة الاحتلال تطالـب بـإخلاء 100 شـقـة سكنية في سلوان لبناء حديقة استيطانية

- استمرار إطلاق بالونات حارقة لليوم الرابع.. غانتس: مستعدون لعمل عسكري جديد بغزة

- الأسير أبو عطوان يبدأ بالامتناع عن شرب الماء.. المئات يشاركون في مهرجان تضامني أمام منزله

- غانتس ينفي اتفاقه مع شاكيد حـول البناء فـي الـمستـوطنـات

- الاحتلال يصادر حمارًا في العيسوية بدعوى استخدامه في أعمال "مقاومة"

- "الوباء": 3 وفيات و86 إصابة جديد

- "الجامعة" تحذر من تجاهل الاحتلال للوضع الخطير للأسيرين أبو عطوان وحريبات

- اسرائيل تبحث اليوم اعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ"كورونا"

- المغرب تشارك بمناورة عسكرية للناتو في اسرائيل

- اسرائيل تتهم مسؤولا في "حزب الله" بتهريب السلاح عبر الحدود

- الاحتلال يكشف عن احباط عملية تهريب اسلحة من الأردن

القدس:

- الاحتلال يستولي على آلاف الدونمات من أراضي قراوة بني حسان وديراستيا ويجبر مقدسيا على هدم منزله

- كورونا عالميا: الوفيات تقترب من 4 ملايين والاصابات تجاوزت 184 مليونا

- 3 وفيات و86 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

- أمناء سر أقاليم "فتح" يؤكدون التفافهم حول الرئيس

- 185 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

- تحذير من استمرار تجاهل الوضع الخطير للأسيرين أبو عطوان وحريبات

- هزة أرضية خفيفة تضرب قرى غرب نابلس وجنين

- محافظة القدس: تسريب العقارات للاحتلال حالات فردية ولا تشكل ظاهرة