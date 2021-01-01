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التربية تعقد اللقاء الأول لتدشين دراسة وطنية حول صعوبات التعلم

الإثنين 05 يوليو 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

عقدت وزارة التربية والتعليم؛ عبر مركز البحث والتطوير التربوي والإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة ومجموعة من الشركاء من الجامعات الفلسطينية والمؤسسات المجتمعية وخبراء في مجال التربية الخاصة اللقاء الأول لفريق الدراسة الوطنية "تشخيص صعوبات التعلم".

وفي مستهل اللقاء؛ قدم مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي د. محمد مطر عرضاً تضمن تصورات حول إطار الدراسة البحثي والخطة الإجرائية؛ لتنفيذها في المدرسة الفلسطينية، ودور الشركاء والخبراء في هذه الدراسة.

بدوره؛ أكد مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش أهمية إجراء مثل هذه الدراسة في سياقها الوطني وأهمية الشراكة البحثية بين الوزارة وشركائها من الجامعات والمؤسسات المتخصصة في قضايا التعليم الجامع.

وتخلل اللقاء مداخلات من ممثلي المؤسسات الشريكة حول تجاربها في موضوع صعوبات التعلم، وطبيعة التدخلات التي نفذوها والأدوات البحثية المتوافرة لديهم.

يشار إلى أن فريق الدراسة يضم عدة ممثلين من مركز روان لصعوبات التعلم، ومؤسسة الفا لصعوبات التعلم، ومؤسسة أرض الإنسان وباحثين من جامعات القدس والقدس المفتوحة والأقصى، ومؤسسة فيصل الحسيني.

#التربية والتعليم #التعلم

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