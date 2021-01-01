  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"فايننشال تايمز": تدهور في العلاقات بين السعودية والإمارات

الإثنين 05 يوليو 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فايننشال تايمز": تدهور في العلاقات بين السعودية والإمارات



وكالات

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” عن تدهور في العلاقات ​السعودية-​ ​الإماراتية على أكثر من صعيد، بما في ذلك الخلاف الأخيربشأن تصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع الاقتصاد.

وأفادت الصحيفة  البريطانية أن الجدل يدور في أبوظبي على أعلى المستويات في شركة النفط الوطنية حول ما إذا كان سيتم ترك “أوبك” وسيسمح بالمغادرة للإمارات بتمويل خطط لتنويع الاقتصاد.

أبو ظبي تشعر بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة ولكن احتضانها لإسرائيل في أعقاب التطبيع يثير دهشة السعودية

وأضافت الصحيفة: “في الأيام القليلة الماضية، ظهرت تصدعات في هذه الوحدة مع تباعد مصالح الرياض وأبوظبي مرة أخرى حول قضايا تتراوح بين إنتاج النفط، واليمن، والتطبيع مع “إسرائيل”، وطريقة التعامل مع الوباء”.

 وكشفت “فايننشال تايمز” أن أبوظبي تشعر بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة إلى أن الإمارات على الرغم من القبول بالجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحظر التجاري والسفر المفروض على قطر، في حين  أثار احتضان الإمارات لإسرائيل في أعقاب تطبيع العلاقات العام الماضي دهشة السعودية”.

وقالت كارين يونغ، الزميلة الأولى في معهد الشرق الأوسط، إن “المنافسة المتزايدة داخل دول الخليج مرتبطة بعدد من قضايا السياسة الاقتصادية”.
وأضافت بحسب ما ورد في تقرير الصحيفة  أنه من الواضح أن المملكة العربية السعودية قد زادت الضغط، في حين أن الإمارات العربية المتحدة تضغط لتأمين أهدافها الربحية في هذا السوق الضيق. تستعد شركات الطاقة العملاقة هذه للسنوات العشر القادمة من عائدات التصدير للحفاظ على اقتصاداتها السياسية.

وأرجعت تدهور العلاقات السعودية الإماراتية مؤخراً إلى “تصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع النفط. يهدد الصراع على السلطة بين أعضاء أوبك الآن قدرة المنظمة على التوحيد على المدى الطويل وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط”.

وتشير أيضاً الصحيفة إلى ما أسمته بـ”تهديد المملكة العربية السعودية بقطع الشركات متعددة الجنسيات عن العقود الحكومية المربحة إذا لم تنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض على أنه هجوم ضمني على دبي، المركز التجاري للإمارات العربية المتحدة حيث يتمركز معظمها”.

وتعارض الإمارات مقترحاً روسياً سعودياً برفع تدريجي للإنتاج، وهو ما يضع علامات استفهام حول هذا الرفض في ظل حاجة السوق إلى النفط، خاصة مع ارتفاع أسعاره واقترابه من 80 دولاراً للبرميل الواحد.

ويقضي مقترح دول “أوبك+” بزيادة شهرية، من أغسطس حتى نهاية 2021، بمعدل 400 ألف برميل يومياً كل شهر، وتمديد قيود على الإنتاج معمول بها منذ أبريل 2020 حتى نهاية 2022، بدلاً من نهاية أبريل المقبل كما ينص الاتفاق الأصلي.

#السعودية #الامارات #العلاقات السعودية الاماراتية

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول سابق بالشاباك يكشف عن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود "إسرائيل"

بينيت : لن ننقل الأموال بالحقائب إلى غزة وكل شيء يتغيّر

غزة: أبو صبحة يقدم استقالته من منصب رئيس سلطة الأراضي

فيديو .. مفتي مصر السابق : " المنتحر ليس بكافر لكن ..

موقع استخباراتي يكشف كواليس المحاكمة في قضية “الفتنة” في الأردن

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته الأخيرة في غزة (فيديو)

صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة "إسرائيلية" تحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

الأخبار الرئيسية

صحيفة: وفد إسرائيلي يصل القاهرة منتصف الأسبوع..وهذا ما أبلغته مصر لـ"حماس"

الرجوب: نأسف لوفاة "نزار بنات"و لن نسمح لأحد المساس بالأجهزة الأمنية (فيديو)

غانتس يتحدث عن المنحة القطرية ويحدد شروط اعمار غزة: مستعدون لعمل عسكري جديد بالقطاع

إعلام إسرائيلي: محاولات لصياغة قائمة بالدول الأوروبية التي ستتبرع بأموال لمساعدة قطاع غزة

الجهاد تهاجم د.سلام فياض: أحد عرّابي حصار قطاع غزة و"على ما يبدو يعده الغرب لمرحلة قادمة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية