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فيديو: أم الفحم تستقبل الأسير المحرر مهدي جبارين

الإثنين 05 يوليو 2021 03:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: أم الفحم تستقبل الأسير المحرر مهدي جبارين



أم الفحم/سما/

نال الأسير مهدي جبارين (19 عاما) من مدينة أم الفحم، الأحد، الحرية بعد قضاء محكومية لمدة 5 سنوات في السجون الإسرائيلية.

وكان في استقبال الأسير المحرر المئات من عائلته وأهالي أم الفحم، حيث استقبلوه بالورود وسط أجواء من الفرح مختلطة بالدموع.


وأعتقل جبارين وهو قاصر قبل 5 سنوات من منزله في أم الفحم، حيث أدين بتهم أمنية والتواصل مع "منظمة إرهابية".

ومما يذكر أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا يوم 26 شباط/ فبراير 2018 لائحة اتهام ضد مهدي جبارين وشاب آخر ونسبت لهما تهم "التحريض على الإرهاب، التواصل لمساعدة عدو خلال الحرب والتواصل مع عميل أجنبي".

#ام الفحم #مهدي جبارين

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