تدريبات مشتركة بين "إسرائيل" و"أوكرانيا"... صور

كييف/سما/

أجرى جهاز الخدمة الأمنية الأوكراني والسفارة الإسرائيلية في كييف تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب، حيث نفذا عملية إنقاذ رهائن في مبنى كنيس يهودي، حسبما أفاد مكتب الخدمة في كييف، اليوم الأحد.

كييف- سبوتنيك. وقال المكتب في منشور عبر "فيسبوك": "أجرى جهاز الأمن الأوكراني، بالاشتراك مع سفارة إسرائيل في أوكرانيا، تدريبات تكتيكية خاصة في كييف".



ووفقا لسيناريو التمرين، احتجز "إرهابيون دوليون" السفير فوق العادة والمفوض لدولة إسرائيل والمصلين الذين كانوا في مبنى الكنيس، حسبما ذكر المكتب.

وأضاف المنشور: "سارت التدريبات التي أجريت في كنيس برودسكي بشكل جيد، حيث تم إطلاق سراح الرهائن بنجاح واعتقال الإرهابيين".