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رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز إلى سمير غانم.."تعتقد أنه على قيد الحياة"

الإثنين 05 يوليو 2021 03:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز إلى سمير غانم.."تعتقد أنه على قيد الحياة"



القاهرة/سما/

كشفت مصادر في المستشفى الخاص، الذي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، عن رسالة مؤثرة بعثتها إلى زوجها الراحل، سمير غانم.


ونقلت "صحيفة الوطن" المصرية، عن مصادر في المستشفى قولها إن "الفنانة دلال عبد العزيز تطلب أوراقا للكتابة عليها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية"، موضحة أنها كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن".
وقالت دلال عبد العزيز، في الرسالة، "إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض".

وأضافت المصادر، أن معنى الرسالة مؤثر للغاية، مؤكدة أن الفنانة لا تعرف بخبر وفاة زوجها حتى الآن، بناء على طلب من الأسرة، التي طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغها بأي خبر عن صحة الفنان سمير غانم، إلى جانب منع أي وسيلة إعلامية أو حتى التليفون لمنع تسرب الخبر إليها.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.

#دلال عبد العزيز #سمير غان #وفاة سمير غانم

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