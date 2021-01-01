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لاعب كرة قدم يطلب يد صديقته للزواج على أرضية الملعب (فيديو)

الإثنين 05 يوليو 2021 03:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب كرة قدم يطلب يد صديقته للزواج على أرضية الملعب (فيديو)



واشنطن/سما/

طلب لاعب فريق مينيسوتا يونايتد إف سي الأمريكي الزواج من صديقته، بيترا فوكوفيتش، على أرضية الملعب، بعد نهاية مباراة لفريقه في الدوري.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "توتر"، مقطع فيديو للاعبه حساني دوتسون، وهو يقوم بالركوع أمام بيترا فوكوفيتش ليطلب الزواج بها، بعد نهاية مبارارة فريقه بالتعادل 2/2 أمام نادي سان خوسيه إيرثكويكس، ضمن مباريات الدوري الأمريكي.


وبينما كان اللاعبون على وشك التوجه إلى غرفة خلع الملابس، فاجأ لاعب الوسط الأمريكي شريكته بيترا فوكوفيتش بخاتم خطوبة وبطلب رسمي للزواج.


الكرواتية بيترا فوكوفيتش قالت "نعم" على عرض الزواج، وغادرت الملعب بصحبة صديقها بعد ذلك بسعادة.

في كثير من الأحيان نرى مشجعًا يدخل الملعب أو لاعبا يحرز هدفًا بمجهود خرافي في الدوري الأمريكي (MLS) لكن ما حدث السبت الماضي فاق أي شيء، لم يكن لدى لاعب كرة القدم حساني دوتسون فكرة أفضل من تقديم عرض لشريكته بعد 90 دقيقة بين مينيسوتا وسان خوسيه إيرثكويكس.

هذا ولعب حساني دوتسون، صاحب الـ23 عامًا، 10 مباريات حتى الآن في موسم 2021 بالدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل هدفا واحدا.

#حساني دوتسون #زواج #كرة القدم

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