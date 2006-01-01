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الكشف عن حقيقة اعتزال حسن شحاتة التدريب..فيديو

الإثنين 05 يوليو 2021 03:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن حقيقة اعتزال حسن شحاتة التدريب..فيديو



القاهرة/سما/

كشف كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت عن اعتزال والده حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق الملقب بـ"المعلم"، التدريب بشكل نهائي.

وأكد كريم في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أن "المعلم" لم يدلي بأي تصريح بشأن اعتزاله، وإنما يفضل الابتعاد والراحة في الوقت الحالي، وأنه رفض أكثر من عرض للعودة للتدريب مؤخرا من بينها منتخبي سوريا وليبيا.

وقال بهذا الخصوص: "المعلم غير متحمس للعودة أو تولي أحد الأندية أو المنتخبات رغم العروض المحلية التي تلقاها".

واختتم تصريحاته بأن "المعلم" قد يعود للعمل الإداري كمستشار فني سواء في نادي الزمالك أو اتحاد الكرة المصري.


ويملك حسن شحاتة، تاريخا كبيرا في كرة القدم المصرية، بعد أن قاد المنتخب المصري للتتويج ببطولة أمم إفريقيا 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010، في إنجاز لم يحدث من قبل لأي مدرب في القارة السمراء.

وقامت الجماهير المصرية بـ اطلاق لقب "المعلم" على حسن شحاتة منذ أن كان نجما في فريق الزمالك حيث كانت الجماهير تغنى له دائما "حسن شحاته يا معلم خلي الشبكة تتكل

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