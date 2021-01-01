محمد صلاح يظهر مع ملكة جمال الهند..صورة

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نشرت ملكة جمال الهند ديانا أوبال صورًا لها رفقة النجم المصري محمد صلاح على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وظهر النجم الدولي المصري محمد صلاح، في صورة التي الجمعته بالنجمة الإنجليزية ديانا أوبال والحاصلة على لقب ملكة جمال الهند فى إنجلترا عام 2012 يرتدي فانيلا بيضاء والنجمة ترتدي ملابس رياضية.

وعلقت عليها قائلة: “في الصالة الرياضية مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم”.

من جهة أخرى خلت قائمة منتخب مصر الأولمبي يوم الجمعة، المكونة من 22 لاعبا. للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، من اسم الدولي صلاح البالغ 29 عاما بعد رفض “الريدز” التخلي عنه في فترة الأولمبياد.

وبذلك تأكد رسميا عدم مشاركة صلاح مع منتخب “الفراعنة” في أولمبياد طوكيو .والذي سينطلق في الـ23 من يوليو الجاري بعد الكثير من التقارير المتضاربة في الأشهر الأخيرة.