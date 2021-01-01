صدى سوشال: 178 انتهاكا رقميا بحق المحتوى الفلسطيني خلال حزيران 2021

رام الله /سما/

وثّق مركز صدى سوشال المختص في الدفاع عن الحقوق الرقمية والمحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال شهر حزيران الماضي، عددا كبيرا من الانتهاكات بحق الصفحات والحسابات الفلسطينية.

وقال المركز، إن هذه الانتهاكات استمرت بشكل متزامن مع الأحداث الميدانية الجارية وما تلتها من هبات شعبية مما سارع من وتيرة حظر وإلغاء بعض الصفحات الإعلامية وصفحات لنشطاء وصحافيين أو حسابات أظهرت تفاعلا مع ما يجري ميدانيا.

وبحسب "صدى سوشال"، فإن مجموع الانتهاكات 178 انتهاكا رصدت وتوزعت على معظم منصات التواصل الاجتماعي.

وكان لمنصة تويتر النصيب الأكبر منها، فقد تم إيقاف ما يزيد عن 93 حسابا لنشطاء فلسطينيين شاركوا بحملات تتعلق بالمقاطعة أو متعلقة بفلسطين، كما تم توثيق 74 انتهاكا على منصة فيسبوك تنوعت ما بين حذف صفحات بشكل كامل أو منع من البث المباشر أو حظر لعدة أيام، كما تم توثيق 9 انتهاكات عبر انستغرام تفاوتت بين إيقاف الحساب أو وضع قيود على البث المباشر، كما تم رصد انتهاك واحد عبر منصة يوتيوب وآخر عبر منصة تيك توك.

ويلاحظ بحسب المركز، استهداف منصات التواصل الاجتماعي للوسائل الإعلامية من حسابات لصحافيين أو صفحات البث لمحطات فضائية، حيث مثلت هذه الانتهاكات ما يزيد عن ٦٥ % من مجمل الانتهاكات على المحتوى الرقمي الفلسطيني.

وكانت أبرز الصفحات الفلسطينية التي تعرضت للحظر أو التقييد؛ صفحة مجلة إشراقات والتي تعرضت للحذف للمرة الخامسة على فيسبوك، وصفحة رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب، ومجموعة المحامون الفلسطينيون، وصفحة طولكرم الإخبارية وصفحة القسطل وصفحة Palestinian memes.

وكان المركز قد أجرى استبيانا شمل ثلاثين وكالة إعلامية فلسطينية والذي أظهر تعرض جميع هذه المؤسسات الإعلامية لانتهاكات رقمية مختلفة تنوعت ما بين تقييد المحتوى أو حذف منشورات أو بلاغات أو حظر، وهو ما يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق الدولية وينبئ بعام رقمي آخر من الحذف والتقييد للمحتوى والسردية الفلسطينية.

كما يعمل المركز حاليا على التعامل مع الشكاوي المتعلقة بالابتزاز والتشهير بحق أصحاب الهواتف النقالة التي تمت مصادرتها خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة رام الله والتي تبعت اغتيال الناشط نزار بنات، حيث يتواصل المركز مع إدارات منصات التواصل الاجتماعي لإغلاق الحسابات التي تعمل على نشر خصوصيات الهواتف أو تتعرض بمحتوى تحريضي ويثير الكراهية بحق بعض المستخدمين، وقد أبدى فيسبوك تجاوبا سريعا مع طلبات المركز وقام بإغلاق العديد من الصفحات التي تحرّض وتنشر محتوى خاص بالمتظاهرين والمتظاهرات.

كما شارك مركز صدى سوشال بحملات عديدة منها اجتماعات مع جهات حكومية ومراكز تعنى بالأمان الرقمي جاءت بمقترحات وحلول رقمية للاعتداء على المحتوى الفلسطيني ستكون قيد التنفيذ في الشهور القادمة، كما يعمل المركز بشكل حثيث ضمن حملة "#فيسبوك_يعدمنا" عبر مشاركة قصص وصور تعامل معها فيسبوك على أنها محتوى حساس، أو قام بحذف منشورات أصحابها أو إلغاء حساباتهم حيث نجحت الحملة بالوصول لعدد كبير من صناع القرار والناشطين مجتمعيا والمؤثرين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ولا تزال الحملة فعالة لجمع أصوات المؤيدين دعما للمحتوى الفلسطيني الرقمي .

يشار إلى أن مركز صدى سوشال عبارة عن مبادرة شبابية تطوعية انطلقت عام ٢٠١٧ لحماية المحتوى الرقمي الفلسطيني.