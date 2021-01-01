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"الأشغال" بغزة توقع مذكرة لإصلاح أضرار 50 وحدة سكنية

الأحد 04 يوليو 2021 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأشغال" بغزة توقع مذكرة لإصلاح أضرار 50 وحدة سكنية



غزة /سما/

وقعت وزارة الأشغال العامة والاسكان مذكرة تفاهم مع مؤسسة فارس العرب لإصلاح أضرار جزئية لعدد من الوحدات السكنية.

وبينت الوزارة أن المذكرة تشمل 50 وحدة سكنية تعرضت للضرر الجزئي خلال العدوان الأخير، بدعم من مؤسسة التعاون وتنفيذ "فارس العرب للتنمية".

وقال وكيل الوزارة م.ناجي سرحان إن وزارته تواصل جهودها للتسريع في بدء الإعمار، حيث تستمر  أعمال إزالة الركام وحصر أضرار العدوان.

وشدد "سرحان "على أن الوزارة تتواصل مع كافة الهيئات الدولية والأممية والمؤسسات ضمن خطط ومشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

وشكر الوكيل خلال بروتكول توقيع المذكرة، مؤسسة التعاون وجمعية فارس العرب للتنمية على جهودهم ومشاريعهم الموجهة لإعمار غزة.

#وزارة الأشغال العامة #مؤسسة فارس العرب #العدوان الإسرائيلي #اضرار العدوان #قطاع غزة

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