كحيل: ما يمنع الاحتلال إدخاله عبر معابر غزة يُمنع إدخاله من الجانب المصري

غزة /سما/

قال نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أسامة كحيل، مساء اليوم الأحد، “إن ما يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخاله من خلال معابر قطاع غزة، يُمنع إدخاله أيضًا من الجانب المصري”.

وأشار كحيل في حديث لـ”إذاعة القدس” المحلية بغزة، إلى أن الإسمنت متوفر في قطاع غزة بشكل طبيعي، وسيما أنه يتم إدخاله من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمنع إدخال حديد البناء، كما أنه لم يسمح بإدخاله من الجانب المصري.

وبين كحيل أنه لا يوجد طلب بشكل كبير على الحديد في غزة، بسبب الحصار، وندرة أعمال البناء، وتوقف التطور العمراني.

وطالب نقيب اتحاد المقاولين، المسؤولين بضرورة الضغط ومطالبة الجانب المصري بإدخال المواد اللازمة للإعمار.

وقال كحيل: “نلقي باللوم على القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، لعدم مطالبتها المجتمع الدولي بإدخال كل ما يلزم غزة عن طريق مصر”.

وطالب كحيل الجميع بأن يعلو صوته لإنقاذ غزة، ويتحمل المسؤولية، وأن يعمل على فتح المعابر، وإدخال مواد الإعمار والبناء لغزة.