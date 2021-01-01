الصحّة الإسرائيلية تبحث الإثنين إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

القدس المحتلة /سما/

تناقش وزارة الصحة الإسرائيلية، غدا الإثنين، إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، للمواطنين.

وسيشارك في اجتماع الوزارة، مسؤولون فيها على رأسهم وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، بالإضافة إلى مشاركة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت.

وبعد غدٍ الثلاثاء، سيعقد المجلس الوزاري المصغر للتعامل مع فيروس كورونا (كابينيت كورونا)، اجتماعا بشأن تطورات الجائحة في البلاد، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الحكومة، اليوم الأحد.

وفي سياق ذي صلة، أجرى بينيت سلسلة من المحادثات مع المدير التنفيذي لشركة الأدوية "فايزر"، ألبرت بورلا، بحسب ما أعلن مكتبه اليوم.

وناقش الاثنان إمكانية "جلب جرعات لقاح إضافية إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تبادل اللقاحات مع دول أخرى".

كما ناقشا "إستراتيجيات التعامل مع الفيروس، مع التركيز على المتغيرات الحالية والمستقبلية".

وذكر موقع "واللا" الإخباري، اليوم الأحد، أن إسرائيل "تجري حاليا محادثات متقدمة مع دولة ثالثة يتوقع أن تتلقى أكثر من مليون جرعة (من اللقاح) من إسرائيل"، بعد فشل التوصل إلى اتفاق لتبادل لقاحات مع السلطة الفلسطينية، ومع الحكومة البريطانية كذلك.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي، قد ذكر لصحيفة "هآرتس"، يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل تجري مباحثات مع دولتين على الأقلّ لتبادل لقاحات كورونا التي يقترب موعد انتهاء صلاحيتها.