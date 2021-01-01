  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحّة الإسرائيلية تبحث الإثنين إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

الأحد 04 يوليو 2021 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحّة الإسرائيلية تبحث الإثنين إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا



القدس المحتلة /سما/

تناقش وزارة الصحة الإسرائيلية، غدا الإثنين، إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، للمواطنين.

وسيشارك في اجتماع الوزارة، مسؤولون فيها على رأسهم وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، بالإضافة إلى مشاركة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت.

وبعد غدٍ الثلاثاء، سيعقد المجلس الوزاري المصغر للتعامل مع فيروس كورونا (كابينيت كورونا)، اجتماعا بشأن تطورات الجائحة في البلاد، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الحكومة، اليوم الأحد.

وفي سياق ذي صلة، أجرى بينيت سلسلة من المحادثات مع المدير التنفيذي لشركة الأدوية "فايزر"، ألبرت بورلا، بحسب ما أعلن مكتبه اليوم.

وناقش الاثنان إمكانية "جلب جرعات لقاح إضافية إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تبادل اللقاحات مع دول أخرى".

كما ناقشا "إستراتيجيات التعامل مع الفيروس، مع التركيز على المتغيرات الحالية والمستقبلية".

وذكر موقع "واللا" الإخباري، اليوم الأحد، أن إسرائيل "تجري حاليا محادثات متقدمة مع دولة ثالثة يتوقع أن تتلقى أكثر من مليون جرعة (من اللقاح) من إسرائيل"، بعد فشل التوصل إلى اتفاق لتبادل لقاحات مع السلطة الفلسطينية، ومع الحكومة البريطانية كذلك.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي، قد ذكر لصحيفة "هآرتس"، يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل تجري مباحثات مع دولتين على الأقلّ لتبادل لقاحات كورونا التي يقترب موعد انتهاء صلاحيتها.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول سابق بالشاباك يكشف عن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود "إسرائيل"

بينيت : لن ننقل الأموال بالحقائب إلى غزة وكل شيء يتغيّر

فيديو .. مفتي مصر السابق : " المنتحر ليس بكافر لكن ..

غزة: أبو صبحة يقدم استقالته من منصب رئيس سلطة الأراضي

موقع استخباراتي يكشف كواليس المحاكمة في قضية “الفتنة” في الأردن

اسعار العملات مقابل الشيكل

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليته الأخيرة في غزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

غانتس يتحدث عن المنحة القطرية ويحدد شروط اعمار غزة: مستعدون لعمل عسكري جديد بالقطاع

إعلام إسرائيلي: محاولات لصياغة قائمة بالدول الأوروبية التي ستتبرع بأموال لمساعدة قطاع غزة

الجهاد تهاجم د.سلام فياض: أحد عرّابي حصار قطاع غزة و"على ما يبدوا يعده الغرب لمرحلة قادمة"

مشعل يتحدث عن سياسة حماس الخارجية وصفقة الاسرى: اسرائيل خطر على أمتنا..

آفي أريئيلي

مسؤول سابق بالشاباك يكشف عن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجود "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية