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الصندوق القومي الإسرائيلي: إعادة تأهيل أحراش غلاف غزة يحتاج من 20 إلى 30 عامًا

الأحد 04 يوليو 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصندوق القومي الإسرائيلي: إعادة تأهيل أحراش غلاف غزة يحتاج من 20 إلى 30 عامًا



القدس المحتلة /سما/

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية اليوم الأحد، على أن إعادة تأهيل وإصلاح أحراش غلاف غزة التي أحرقت بفعل البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع قد يحتاج من 20 الى 30 عاما.

وقال عضو الصندوق القومي الإسرائيلي موشيه باروخي للصحيفة، إن الحرائق التي اندلعت منذ يوم الخميس الماضي والتي توقفت لمدة أسبوعين ، أتت على ما يقرب من 40 دونما من المحميات الطبيعية ، بعد اندلاع 7 حرائق في أحراش مستوطنات غلاف غزة ،

وذكر: "هنالك أحراش ومناطق محمية طبيعية سيستغرق إعادة إصلاحها والعودة كما كانت عليه من 20 إلى 30 عاما".

وكانت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية التي عملت طواقمها على إطفاء الحرائق في غلاف غزة قد قالت في بيان لها إن "أربعة حرائق اندلعت في منطقة أشكول قرب قطاع غزة ناتجة عن بالونات حارقة أطلقت من القطاع".

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