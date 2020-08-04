محاكم الاحتلال تتخذ إجراءات بحق عدد من الأسرى.. أحكام وإداري وتمديد وإفراجات

رام الله /سما/

أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الأحد، إجراءات بحق عدد من الأسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس.

فقد أصدرت حكمًا على الفتى الأسير محمد منصور حوشية من مخيم شعفاط شمال القدس بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر، والذي كان قد اعتقل قبل 4 شهور .

أما الأسير أحمد إبراهيم العمور من بلدة تقوع شرق بيت لحم بفقد أصدرت بحقه حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 50 شهراً، وغرامة مالية كبيرة قدرها 22 ألف شيكل.

في حين، أصدرت حكمًا بحق الأسير عبود أبو عيسى من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 4 شهور، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.

وأصدرت المحكمة المركزية في القدس، حكمًا بحق الاسيرة المقدسية ياسمين محمد زهدي جابر (26 عام) من البلدة القديمة في القدس، بسجنها لمدة ثلاثين شهراً، بعد أن وجهت لها عدة تهم.

وكانت ياسمين اعتقلت بتاريخ 4/8/2020، وتعرضت لتحقيق مطول على يد ضباط مخابرات الاحتلال، وتنقلت في عدة سجون، وتقبع حالياً في سجن الدامون.

من جانب آخر، حول الاحتلال الناشط في قضية الأسرى سعد نواورة (39 عامًا) من بيت لحم إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، فيما مددت محاكم الاحتلال اعتقال الأسرى: يوسف أبو الهوى، وداهود أبو حطب من القدس، والأسير عمر النتشة من بلدة بيت حنينا في القدس حتى يوم الخميس القادم.

وجددت محاكم الاحتلال الإبعاد عن المسجد الأقصى للأسير المحرر نضال النتشة من بلدة سلوان جنوب القدس لمدة 4 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر النتشة الشهر الماضي، لعدة أيام وأبعدته لمدة أسبوع عن الأقصى، كما أصدرت محاكم الاحتلال قراراً بإبعاد الأسـير المحرر سعيد أبو الهوى من القدس لمدة أسبوع إلى الضفة الغربية بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال أمس الأول.

في شأن آخر، أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير نمر مفيد يوسف خليل (40 عاماً) من مدينة طولكرم بعد قضاء فترة محكوميته البالغة 18عاماً، بينما أفرجت عن الأسير لواء فيصل نوفل من قلقيلية بعد قضائه 11 شهرًا، بينما أفرجت عن نضال الرجبي وفادي الرجبي وأحمد الرجبي من بلدة سلوان شرط الحبس المنزلي 5 أيام وكفالة مالية بقيمة 500 شيقل.